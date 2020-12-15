Минфин России дал совет по правильному накоплению денег

Копить может каждый, главное иметь желание и мотивацию. Такое мнение озвучила специалист по финансовой грамотности Минфина РФ, эксперт НЦФГ Анастасия Бондаренко.

Копить может каждый, главное иметь желание и мотивацию. Такое мнение озвучила специалист по финансовой грамотности Минфина РФ, эксперт НЦФГ Анастасия Бондаренко.

Эксперт Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) считает формирование накоплений одной из важнейших задач, сообщает NEWS.ru. По ее словам, они позволяют пережить тяжелые жизненные периоды и делают человека более финансово стабильным и уверенным в своем будущем.

Бондаренко рекомендует россиянам откладывать деньги на депозит, чтобы воспользоваться им при необходимости. При этом важно делать это регулярно, указывает эксперт. Периодичность и форма накоплений могут быть разными, чтобы копить было комфортно. Можно также убрать деньги из доступного оборота, чтобы не было соблазна их потратить, добавила специалист.

Чтобы накопить на достойную пенсию, можно рассмотреть вариант ИПП (индивидуальный пенсионный план) или банковский депозит, советует Бондаренко.