Лавров заявил об отсутствии необходимости пересмотра Дейтонских соглашений

Россия не видит необходимости в пересмотре Дейтонских соглашений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия не видит необходимости в пересмотре Дейтонских соглашений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались от встречи с главой российского дипведомства. Свое решение они обосновали тем, что их позиция идет вразрез с заявлениями Лаврова по Дейтонским соглашениям.

Босния и Герцеговина вышли из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война. Осенью 1995 года в Дейтоне было принято мирное соглашение об обособлении территорий. Накануне Лавров говорил, что Москва призывает к выполнению условий договора.