Медики Петербурга за сутки провели более 31 тысячи тестов на коронавирус

Обследование на COVID-19 в Санкт-Петербурге за последние 24 часа прошли 31 533 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные на 10:00 утра.

Обследование на COVID-19 в Санкт-Петербурге за последние 24 часа прошли 31 533 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные на 10:00 утра.

Уточняется, что под медицинским наблюдением находится 2049 человек. Из них 17 — в обсерваторе, 1276 — контактные, 756 — на самоизоляции.

"Обработано 3015 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом", — говорится на сайте городской администрации.

С начала пандемии в Петербурге зарегистрировали 178 257 случаев COVID-19. Справиться с инфекцией смогли 100 611 человек, 6388 — скончались.

Во вторник стало известно, что городские власти рассматривают вариант смягчения введенных из-за коронавируса ограничений после новогодних каникул. Эта мера будет возможна исключительно при условии улучшения эпидемиологической обстановки в городе, подчеркнул губернатор Александр Беглов.