13:31 15 Декабря 2020Политика
Российские депутаты одобрили введение штрафов для чиновников за хамство
Госдума РФ в основном чтении приняла законопроект о наказании чиновников за хамство.
Госдума РФ в основном чтении приняла законопроект о наказании чиновников за хамство.
Государственные служащие, которые позволили себе хамское высказывание, будут оштрафованы на 150 тысяч рублей. Также документ предусматривает наказание юридических лиц за подобное нарушение. Для них штраф составит до 3 млн рублей.