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13:31   15 Декабря 2020
Политика

Российские депутаты одобрили введение штрафов для чиновников за хамство

Российские депутаты одобрили введение штрафов для чиновников за хамство

Госдума РФ в основном чтении приняла законопроект о наказании чиновников за хамство.

Государственные служащие, которые позволили себе хамское высказывание, будут оштрафованы на 150 тысяч рублей. Также документ предусматривает наказание юридических лиц за подобное нарушение. Для них штраф составит до 3 млн рублей.

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#россия #госдума #закон

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