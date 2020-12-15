Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:30   15 Декабря 2020
Политика

Джефф Розен сменит Уильяма Барра на должности генпрокурора США

Джефф Розен сменит Уильяма Барра на должности генпрокурора США

Президент США Дональд Трамп сообщил об отставке генерального прокурора страны Уильяма Барра.

В Twitter американский лидер написал, что кадровые перестановки совершатся до Рождества, а вакантное место займет Джефф Розен.

"Только что провел очень хорошую встречу с генеральным прокурором Барром в Белом доме. У нас были очень хорошие отношения, он проделал отличную работу!"– заявил Трамп

После ухода Барра, его обязанности будет исполнять заместитель генерального прокурора Джефф Розен. Заместителем генерального прокурора станет Ричард Донохью.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров