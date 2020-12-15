13:30 15 Декабря 2020Политика
Джефф Розен сменит Уильяма Барра на должности генпрокурора США
Президент США Дональд Трамп сообщил об отставке генерального прокурора страны Уильяма Барра.
Президент США Дональд Трамп сообщил об отставке генерального прокурора страны Уильяма Барра.
В Twitter американский лидер написал, что кадровые перестановки совершатся до Рождества, а вакантное место займет Джефф Розен.
"Только что провел очень хорошую встречу с генеральным прокурором Барром в Белом доме. У нас были очень хорошие отношения, он проделал отличную работу!"– заявил Трамп
После ухода Барра, его обязанности будет исполнять заместитель генерального прокурора Джефф Розен. Заместителем генерального прокурора станет Ричард Донохью.