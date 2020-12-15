ВОЗ назвала степень опасности нового вида коронавируса

Всемирная организация здравоохранения оценила степень опасности новой разновидности коронавирусной инфекции, которая была обнаружена в Великобритании.

Всемирная организация здравоохранения оценила степень опасности новой разновидности коронавирусной инфекции, которая была обнаружена в Великобритании.

Медики считают, что этот вид распространяется быстрее, но он не считается более опасным для заболевших людей. Более тысячи жителей Великобритании инфицированы новым штаммом коронавируса. По мнению министра здравоохранения страны Мэтью Хэнкока, он не более опасен, чем обычный COVID-19.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.