ПФР озвучил размер маткапитала в 2021 году

Материнский капитал в следующем году будет проиндексирован, подтверждают представители Пенсионного фонда России. Информацию о положенной выплате можно получить на сайте организации

Материнский капитал в следующем году будет проиндексирован, подтверждают представители Пенсионного фонда России. Информацию о положенной выплате можно получить на сайте организации

Индексация социальной выплаты будет произведена уже в следующем году, подтвердили в отделении ПФР по Кемеровской области. За первого ребенка, сообщает ФАН, граждане РФ получат сертификат номиналом в 483 881,83 рубля. За второго ребенка государство предоставит 639 431,83 рубля.

Получить повышенный маткапитал смогут россияне, у которых ребенок родился в 2021 году. Претендовать на сертификат с повышенной выплатой также могут те, кто не успел воспользоваться правом на получение денег в текущем году. Индексация затронет средства даже в том случае, если они были частично потрачены. Уточнить размер выплаты можно в личном кабинете клиента ПФР.