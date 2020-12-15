Парламент Эстонии намерен выяснить у жителей страны с помощью народного голосования, является ли брак союзом только мужчины и женщины.

Парламент Эстонии намерен выяснить у жителей страны с помощью народного голосования, является ли брак союзом только мужчины и женщины.

Как сообщила пресс-служба парламента, депутаты поддержали законопроект о проведении голосования по вопросу о браке как о союзе мужчины и женщины. Народные избранники поддержали проект закона в первом чтении. За проведение референдума проголосовал 51 депутат, против — 48. Рийгикогу проведет голосование среди жителей Эстонии весной следующего года.

Решение о проведении референдума было подписано тремя партиями эстонского государства: Центристской, Консервативной народной партией (КНП) и партией "Отечество". Инициатором выступила КНП.