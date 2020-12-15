Коронавирусная инфекция почти не передается новорожденному ребенку от матери. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 15 декабря.

Коронавирусная инфекция почти не передается новорожденному ребенку от матери. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 15 декабря.

Российские врачи зафиксировали лишь единичные случаи рождения детей с коронавирусом, следует из сообщения российского ведомства. Специалисты ведут тщательный мониторинг ситуации с COVID-19 в отечественных роддомах, уточнил он.

Чаще всего дети переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме или и вовсе бессимптомно, обратил внимание Мурашко. В то же время взрослым часто хочется приласкать малышей, из-за чего дети становятся переносчиками заболевания, уточнил он.