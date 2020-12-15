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13:13   15 Декабря 2020
Общество

Мурашко рассказал о риске передачи COVID-19 от матери к младенцу

Мурашко рассказал о риске передачи COVID-19 от матери к младенцу

Коронавирусная инфекция почти не передается новорожденному ребенку от матери. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 15 декабря.

Российские врачи зафиксировали лишь единичные случаи рождения детей с коронавирусом, следует из сообщения российского ведомства. Специалисты ведут тщательный мониторинг ситуации с COVID-19 в отечественных роддомах, уточнил он.

Чаще всего дети переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме или и вовсе бессимптомно, обратил внимание Мурашко. В то же время взрослым часто хочется приласкать малышей, из-за чего дети становятся переносчиками заболевания, уточнил он.

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#россия #дети #передача #новорожденные #коронавирус

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