Президент США отказался от общения с прессой после голосования выборщиков

Президент США Дональд Трамп отказался от выступления перед прессой после объявления итогов голосования выборщиков.

Президент США Дональд Трамп отказался от выступления перед прессой после объявления итогов голосования выборщиков.

Журналистов президентского пула отпустили и дали понять, что американский лидер не станет общаться с представителями СМИ. За демократа Джо Байдена ранее проголосовали 306 выборщиков. Процесс прошел без неожиданностей.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Штаб Трампа через суд добивался пересчета голосов, так как имелись подозрения о фальсификациях и нарушениях избирательного процесса.

Политолог спрогнозировал создание Трампом собственного движения. Глава государства старается нарастить рейтинг Республиканской партии, передавал телеканал "360".