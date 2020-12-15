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13:11   15 Декабря 2020
Политика

Президент США отказался от общения с прессой после голосования выборщиков

Президент США отказался от общения с прессой после голосования выборщиков

Президент США Дональд Трамп отказался от выступления перед прессой после объявления итогов голосования выборщиков.

Журналистов президентского пула отпустили и дали понять, что американский лидер не станет общаться с представителями СМИ. За демократа Джо Байдена ранее проголосовали 306 выборщиков. Процесс прошел без неожиданностей.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Штаб Трампа через суд добивался пересчета голосов, так как имелись подозрения о фальсификациях и нарушениях избирательного процесса.

Политолог спрогнозировал создание Трампом собственного движения. Глава государства старается нарастить рейтинг Республиканской партии, передавал телеканал "360".

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#сша #выборы #трамп

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