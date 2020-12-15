Пять российских депутатов заразились коронавирусом во второй раз

Положительный результат теста на коронавирус повторно получили уже пять российских депутатов. Такую информацию предоставил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Положительный результат теста на коронавирус повторно получили уже пять российских депутатов. Такую информацию предоставил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Специалисты протестировали членов Госдумы РФ на коронавирус 14 декабря, сообщил Володин в ходе пленарного заседания во вторник. По его словам, врачи подтвердили COVID-19 еще у 11 депутатов. Всего 157 членов Госдумы РФ заболели коронавирусом с начала 2020 года, заключил он.

Всего 2,7 млн россиян заразились коронавирусной инфекцией с начала 2020 года. Из них более двух млн жителей страны уже вылечились от заболевания под присмотром отечественных специалистов.