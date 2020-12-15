Медики проведут посмертную психэкспертизу убийце из Армавира

Посмертную психэкспертизу будут проводить мужчине, который подозревается в убийстве своей девушки в Армавире и ее малолетнего брата.

Посмертную психэкспертизу будут проводить мужчине, который подозревается в убийстве своей девушки в Армавире и ее малолетнего брата.

Следственный комитет назначил посмертную психэкспертизу подозреваемому в двойном убийстве мужчине из Армавира. Злоумышленник жестоко расправился над своей возлюбленной, а после этого отправился в квартиру, где проживал ее девятилетний брат, и убил мальчика. Затем он скрылся с места происшествия. По предварительным данным, мужчина мог так себя повести из-за того, что ревновал свою девушку к брату.

Добавим, злоумышленника нашли. Его тело достали из воды неподалеку от пляжа в Новороссийске. Мужчина был без одежды. Его обнаружили в море в районе Алексино. Опознание пока не проводилось, об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.