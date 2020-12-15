Самураи против «Владимира Мономаха»: Япония пожинает плоды инфовойны против РФ

Японцы остались недовольны учениями РФ в Охотском море.

12 декабря из акватории Охотского моря атомный подводный крейсер «Владимир Мономах» выполнил несколько залпов баллистическими ракетами «Булава». Стрельбы были учебные, снаряды поразили цели на полигоне Чижа в Архангельской области. Экипаж подводной лодки со своей задачей справился, а Министерство обороны РФ опубликовало официальный видеоотчет.

О залпах «Булавы» написали не только российские СМИ, но и крупнейшие японские издания — «Токио симбун» и «Нихон кэйдзай симбун». Жителям Страны восходящего солнца оказались небезразличны стрельбы в Охотском море, что омывает северные берега страны. Большинство информационных порталов и газет Японии ограничились информационными сводками с перечислением характеристик «Булавы» и возможностей подводного крейсера «Владимир Мономах».

Однако комментарии к этим новостям превратились чуть ли не в манифест: японцы восприняли учебные залпы, как «предупреждение», ведь «Булава» может летать на дальность около 8–9 тысяч километров, а этого достаточно, чтобы покрыть всю Японию.

«Россия по-настоящему страшная страна! Эти запуски — они могут быть угрозой и Америке, и нам. Мы ведь союзники, так что можем получить свой удар «Булавой» по голове!», — возмутился пользователь yun.

«По поводу этих русских пусков ракет нужно поднимать большой шум!», — уверен kyumao_kun_2.

Некоторые пользователи обратили внимание, что стрельбы с применением баллистических ракет могут быть «сигналом» не для Японии, а для ее главного союзника — США. В частности, для лидера Демократической партии Джозефа Байдена, который 20 января 2021 года станет новым американским президентом.

«Остается только гадать, кому направлен этот "месседж". Нам, Китаю или это "новогоднее поздравление" Байдену?», — поинтересовался ciu.

«России, Китаю и Северной Корее испугать Японию такими методами не удастся. Потому что у нас есть верный партнер — американские войска, размещенные на нашей земле! Эти российские пуски МБР — своеобразное испытание для Байдена. Не даст ли он в своей политике слабину?», — предположил TatsuoYagi.

Комментаторы недобрым словом вспомнили и Есихидэ Сугу, который недавно заступил на пост премьер-министра страны. Его попросили «проснуться», ведь «Япония сидит на пороховой бочке», а руководство не предпринимает никаких шагов. Островитяне полагают, что «пацифистскую» конституцию государства необходимо срочно менять:

«Опять дело закончится в лучшем случае нашими слабенькими протестами и "сожалениями". Опять побоимся менять эту пацифистскую конституцию. Опять в ближайшее время дадим России денег. Либерально-демократическая партия! Просыпайся, хватит отводить глаза в сторону и делать вид, что эти российские выпады тебя не касаются!», — раскритиковал власть пользователь czQE3kAUyr6DFNA.

Политолог Иван Аркатов объяснил, что такая риторика японских интернет-пользователей является прямым следствием антироссийской информационной кампании, которая ведется в Стране восходящего солнца. Несмотря на то, что СМИ освещают стрельбы на «Владимире Мономахе» в сугубо информационном ключе, сами японцы уже не могут рассматривать военные учения России в отрыве от угрозы своей безопасности.

«В Японии есть большая часть людей, которые отличаются реваншистскими настроениями и хотят забрать под свое влияние Курильские острова. Они настроены максимально против мирного договора с Россией, на который нацелен Есихидэ Суга. Я их называю "воинственные самураи", где "самураи", конечно, в кавычках. Они оставляют подобные комментарии, пытаются раскрутить эту историю. Это рядовая ситуация в части борьбы за смыслы в японском обществе», — рассказал эксперт.

Аркатов обратил внимание, что опасения японцев также объяснимы с точки зрения сотрудничества с США. Пентагон позиционирует Россию и Китай, как основных противников, которые угрожают мировым демократическим ценностям, взламывают государственные системы и «захватывают территории» у берегов Черного моря. Токио, как стратегический союзник Вашингтона, с такой позицией вынужден считаться.