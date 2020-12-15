Самураи против «Владимира Мономаха»: Япония пожинает плоды инфовойны против РФ
12 декабря из акватории Охотского моря атомный подводный крейсер «Владимир Мономах» выполнил несколько залпов баллистическими ракетами «Булава». Стрельбы были учебные, снаряды поразили цели на полигоне Чижа в Архангельской области. Экипаж подводной лодки со своей задачей справился, а Министерство обороны РФ опубликовало официальный видеоотчет.
О залпах «Булавы» написали не только российские СМИ, но и крупнейшие японские издания — «Токио симбун» и «Нихон кэйдзай симбун». Жителям Страны восходящего солнца оказались небезразличны стрельбы в Охотском море, что омывает северные берега страны. Большинство информационных порталов и газет Японии ограничились информационными сводками с перечислением характеристик «Булавы» и возможностей подводного крейсера «Владимир Мономах».
Однако комментарии к этим новостям превратились чуть ли не в манифест: японцы восприняли учебные залпы, как «предупреждение», ведь «Булава» может летать на дальность около 8–9 тысяч километров, а этого достаточно, чтобы покрыть всю Японию.
«Россия по-настоящему страшная страна! Эти запуски — они могут быть угрозой и Америке, и нам. Мы ведь союзники, так что можем получить свой удар «Булавой» по голове!», — возмутился пользователь yun.
«По поводу этих русских пусков ракет нужно поднимать большой шум!», — уверен kyumao_kun_2.
Некоторые пользователи обратили внимание, что стрельбы с применением баллистических ракет могут быть «сигналом» не для Японии, а для ее главного союзника — США. В частности, для лидера Демократической партии Джозефа Байдена, который 20 января 2021 года станет новым американским президентом.
«Остается только гадать, кому направлен этот "месседж". Нам, Китаю или это "новогоднее поздравление" Байдену?», — поинтересовался ciu.
«России, Китаю и Северной Корее испугать Японию такими методами не удастся. Потому что у нас есть верный партнер — американские войска, размещенные на нашей земле! Эти российские пуски МБР — своеобразное испытание для Байдена. Не даст ли он в своей политике слабину?», — предположил TatsuoYagi.
Комментаторы недобрым словом вспомнили и Есихидэ Сугу, который недавно заступил на пост премьер-министра страны. Его попросили «проснуться», ведь «Япония сидит на пороховой бочке», а руководство не предпринимает никаких шагов. Островитяне полагают, что «пацифистскую» конституцию государства необходимо срочно менять:
«Опять дело закончится в лучшем случае нашими слабенькими протестами и "сожалениями". Опять побоимся менять эту пацифистскую конституцию. Опять в ближайшее время дадим России денег. Либерально-демократическая партия! Просыпайся, хватит отводить глаза в сторону и делать вид, что эти российские выпады тебя не касаются!», — раскритиковал власть пользователь czQE3kAUyr6DFNA.
Политолог Иван Аркатов объяснил, что такая риторика японских интернет-пользователей является прямым следствием антироссийской информационной кампании, которая ведется в Стране восходящего солнца. Несмотря на то, что СМИ освещают стрельбы на «Владимире Мономахе» в сугубо информационном ключе, сами японцы уже не могут рассматривать военные учения России в отрыве от угрозы своей безопасности.
«В Японии есть большая часть людей, которые отличаются реваншистскими настроениями и хотят забрать под свое влияние Курильские острова. Они настроены максимально против мирного договора с Россией, на который нацелен Есихидэ Суга. Я их называю "воинственные самураи", где "самураи", конечно, в кавычках. Они оставляют подобные комментарии, пытаются раскрутить эту историю. Это рядовая ситуация в части борьбы за смыслы в японском обществе», — рассказал эксперт.
Аркатов обратил внимание, что опасения японцев также объяснимы с точки зрения сотрудничества с США. Пентагон позиционирует Россию и Китай, как основных противников, которые угрожают мировым демократическим ценностям, взламывают государственные системы и «захватывают территории» у берегов Черного моря. Токио, как стратегический союзник Вашингтона, с такой позицией вынужден считаться.