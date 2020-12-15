Россиянам назвали вызывающий "дикое" похмелье вид алкоголя

Просекко – это тот спиртной напиток, который вызывает "дикое" похмелье. Об этом заявил сомелье Марко Кастеланелли.

Просекко – это тот спиртной напиток, который вызывает "дикое" похмелье. Об этом заявил сомелье Марко Кастеланелли.

Выпив вечером один или два бокала этого напитка, утром человек может столкнуться с сильной головной болью. Как в просекко, так и в шампанском содержится множество пузырьков углекислого газа. Из-за них организм быстрее поглощает алкоголь. Употребив такой напиток, человек почувствует себя "одурманенным", отметил Марко Кастеланелли.

"Вы можете довольно быстро почувствовать себя немного одурманенным и довольно быстро опьянеть, что приведет к сильному похмелью", – объяснил эксперт.

Есть несколько способов, как предотвратить сильное похмелье. Просекко следует пить медленно и не натощак. При этом на каждый бокал напитка нужно выпивать стакан воды. Благодаря этому можно уменьшить обезвоживание организма. Перед сном следует выпить стакан воды.

Врач Александр Мясников ранее предупредил, что чрезмерное употребление алкоголя может провоцировать камни в почках. Исключение составляет лишь красное сухое вино, отмечает телеканал "360". Еще одним фактором риска являются газированные напитки.