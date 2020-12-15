Генеральный директор Росгосцирка написал заявление об увольнении

Владимир Шемякин увольняется с поста главы Росгосцирка. Его последним рабочим днем на этой должности стало 15 декабря.

Владимир Шемякин увольняется с поста главы Росгосцирка. Его последним рабочим днем на этой должности стало 15 декабря.

Генеральный директор Росгосцирка покидает пост по собственному желанию, пишет РИА Новости. Министерство культуры России собирается до конца года объявить конкурс на должность главы Росгосцирка. Очный этап конкурса состоится в феврале 2021 года. Временно выполнять обязанности директора учреждения будет Сергей Беляков, который занимает должность советника Шемякина.

Ранее глава Крыма заявлял, что будет увольнять чиновников за участие в корпоративах. Об этом он сказал в рамках заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса, передавал телеканал "360".