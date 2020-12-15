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12:32   15 Декабря 2020
Политика

Украинские депутаты продлили действие закона об особом статусе Донбасса

Украинские депутаты продлили действие закона об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса. Он будет иметь силу еще в течение одного года.

Законопроект подразумевает возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в Луганской и Донецкой народных республиках. Его поддержало большинство парламентариев. Документ будет действовать вплоть до 31 декабря 2021 года.

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#донбасс #украина #особый статус

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