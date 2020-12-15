12:32 15 Декабря 2020Политика
Украинские депутаты продлили действие закона об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса. Он будет иметь силу еще в течение одного года.
Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса. Он будет иметь силу еще в течение одного года.
Законопроект подразумевает возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в Луганской и Донецкой народных республиках. Его поддержало большинство парламентариев. Документ будет действовать вплоть до 31 декабря 2021 года.