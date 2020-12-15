Президент РФ сам решит, как назначать федеральных сенаторов

Глава российского государства Владимир Путин сам примет решение о назначении федеральных сенаторов. В законе такой процедуры не будет.

Глава российского государства Владимир Путин сам примет решение о назначении федеральных сенаторов. В законе такой процедуры не будет.

Об этом заявил член Совфеда Андрей Клишас. В Госдуму ранее поступили поправки к законам о формировании Совета федерации, а также о статусах сенатора и депутата. Пакет законопроектов разработан в рамках исполнения принятых летом поправок к Конституции Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменении состава Совета федерации.