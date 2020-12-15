Он политик, черт возьми! Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин близок к отставке

Вспоминаем историю становления Дмитрия Рогозина, которому злые языки настойчиво прочат уход со стратегического поста.

Если звезды российской политики гаснут, значит это кому-то нужно. Разговоры о возможном уходе Дмитрия Рогозина из Роскосмоса цикличны, как спутники на орбите, но главный по космосу кажется незыблемым, словно ледяная синева. Впрочем, учитывая то, как буднично Анатолий Чубайс расстался с Роснано, стоить вспомнить, что ничто не вечно под луной.

Итак, речь идет о человеке, который возглавляет сейчас госкорпорацию по космической деятельности. Казалось бы, выше только звезды. Между тем, в свое время он руководил партией «Родина», снискавшей неожиданный — как оказалось — успех. В приземленные 90-е, когда люди хватались хоть за малейшую надежду, посулы политтехнологов партии были востребованы.

И «Родина» взяла резвый старт. Слишком. Настолько, что политологи оказались посрамлены — в 2003 году партия набрала почти 9% голосов в Госдуму. А это уже входной билет в большую российскую политику. Другое дело, что билет был с открытым финалом. Дальше шептали и о давлении на партию, и о предложении лидеру.

Как бы то ни было, Дмитрий Рогозин стал чиновником. Говорят, неожиданный карьерный поворот последовал после предложения, от которого трудно отказаться. Стал компенсацией за уход из большой политики. Сначала ему дали высокий пост в Белом доме, сразу на уровне вице-премьера. Это как в бизнесе: Рогозин сумел создать успешный политический стартап и выгодно продал контрольный пакет акций, отдав проект другим.

В этом смысле Рогозин совершил полет, схожий по траектории с судьбой Александра Лебедя. Блеснув на президентских выборах, тот удачно конвертировал успех в престижные должности. Впрочем, судьба Рогозина напоминает резкий поворот в жизни другого яркого политика — Сергея Кириенко, только вектор движения был обратным.

После кремлевских высот и поста премьера, казалось, Сергей Владиленович спустился с высоких орбит политики до регионального уровня. Однако, возглавив Росатом — и такой выбор вначале тоже казался неоднозначным, — он сумел доказать, что способен соорганизовать даже неизвестный для себя проект. И вернулся в Кремль уже как идеолог, автор смыслов российской политики.

Рогозин, напротив, вложил свои политические дивиденды в высокий отраслевой пост. Успех ли это? Лично для него — да. А для Роскосмоса? Здесь мнения экспертов, по большей части, уходят в критику. Да, за время пребывания Рогозина на посту происходили и позитивные события, однако они не перекрывают провалы.

Главный из которых, который лег черным пятном на всю отрасль, это космических масштабов воровство госсредств, допущенных в отрасли. Украсть у государства несколько миллиардов? Можно представить, до каких пределов доведены здесь безответственность и отсутствие контроля. Да, сам Рогозин возглавил Роскосмос лишь весной 2018 года, и формально отношения к афере века не имеет. Однако еще за несколько лет до этого он, будучи в правительстве, курировал именно этот блок.

В то же время, политолог Игорь Баранов говорит о давлении на Рогозина, которое началось в 2005 году после выхода скандального агитационного ролика «Очистим Москву от мусора» с его участием, который показывали по московскому телеканалу ТВЦ перед выборами в Московскую городскую Думу.

С подачи мэра Москвы Лужкова партия «Родина» лишилась регистрации на всех выборах в региональные парламенты субъектов РФ и подвергалась жесткому прессингу властей. Ради сохранения партии в марте 2006 года Рогозин оставил должность ее председателя, а в апреле — и пост руководителя одноименной фракции.

Если в 2007 года Рогозин еще остается одним из острых критиков действующей власти, то после 9 января 2008 года и его назначения указом президента РФ Владимира Путина постоянным представителем России при Организации Североатлантического договора (НАТО) фактически оставляет свою оппозиционную деятельность — напоминает эксперт.

Критики Рогозина часто метят в его компетенцию. Мол, вчерашний политик не способен эффективно руководить сложнейшей технологической отраслью. С другой стороны, воспеваемый на Западе и в российских либеральных кругах Илон Маск вообще не завершил учебу в университете. Так, может, креативный ум все-таки важнее диплома? В ответ на это независимый эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров сказал так:

«Если говорить о достижениях Роскосмоса, я считаю, что это в значительной степени сохранение технического задела, который был достигнут Советским Союзом. Хотя это часто ставят ему в вину, что мы летаем на советских ракетах, но — они летают! И они могут летать сколь угодно долго, задачу свою выполняют, стоят в мировых масштабах недорого. Это просто дешевле, чем делать новые ракеты с нуля».

В то же время, эксперт не сомневается, что по составу технологий, по масштабу деятельности, Россия может уверенно занимать третье положение в мировой космонавтике.

«Да, мы уже не первые. Да, мы уже не вторые — Китай нас уже обошел или активно в эту сторону движется», – констатирует собеседник ПС.

Неравнодушные к космическим достижениям российского государства тут могут с досадой воскликнуть: «Юра, мы все потеряли!» — но, если обратиться к бюджетам ведущих держав, рейтинг выглядит логичным.

У НАСА самый большой бюджет, у Китая — поменьше, и третье место, по сути, в космической деятельности, занимает российский. В этом плане нам есть, куда стремиться, но это уже больше вопрос не к Роскосмосу, а к Минфину и вообще к стабильности российской экономики. Насколько она развивается, насколько она имеет возможность направлять деньги на космическую деятельность, которая далеко не всегда приводит к прямой экономической отдаче. Таково мнение Виталия Егорова:

«Рогозин на посту главы Роскосмоса, казалось бы, подразумевает пост инженерный, его все-таки надо не с Маском сравнивать. А сравнивать с Брайтоном Стайном, из НАСА. Это тоже политик, и он тоже ни в зуб ногой в космонавтике, и это неплохо. Потому что у политика, в данном случае у Рогозина, гораздо больше возможностей, чем у любого инженера в РФ, который способен влиять, прежде всего, на выделение бюджетов на свою организацию. И в этом смысле он лучше любого инженера».

Как напомнил Егоров, Россия далеко не оскудела на умы космических масштабов. К примеру, Сергея Крикалева — рекордсмена по суммарному времени пребывания на орбите — знают и уважают во всем мире. Но — он не политик.

Он не способен открывать двери к президенту или в Минфин. Или дерзить чиновникам напрямую в Twitter. Рогозин — нужен. И в этом смысле это преимущество нашего Роскосмоса, а не его недостаток.

Если говорить про близкое будущее нашей космонавтики, то, как полагает Егоров, России грозит полная зависимость нашего космоса от государственных денег, от бюджета.

«Потому что раньше, в предыдущие десятилетия Роскосмос все-таки занимал более значимую позицию на мировом космическом, коммерческом рынке. Сейчас все заказчики ушли к Маску, но кроме экономических, здесь есть и политические причины, есть санкции и ограничения, которые мешают потенциальным заказчикам общаться с Роскосмосом», — напомнил собеседник ПС.

Казалось бы сгустившиеся над российской космонавтикой тучи расступились утром 14 декабря. С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Ангара A5» с грузомакетом. Далее у Роскосмоса в планах пилотируемые запуски к Луне.

Комментируя успех, Дмитрий Рогозин не преминул возможностью спародировать восторг Илона Маска от успешного запуска ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla в 2018 году.