Навальный обратится в ФСБ и СК из-за публикаций об "отравлении"

Алексей Навальный намерен направить в Следственный комитет и ФСБ России обращения в связи с публикациями СМИ об обстоятельствах его отравления.

Алексей Навальный намерен направить в Следственный комитет и ФСБ России обращения в связи с публикациями СМИ об обстоятельствах его отравления.

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" блогер отметил, что в соответствии со статьей Уголовно-процессуального кодекса РФ будет делать сообщение о преступлении, которое отправят в СК и в ФСБ.

"Вы можете смеяться сколько угодно, но другой процедуры здесь не существует", — отметил Навальный.

Оппозиционные эксперты нашли нестыковки в версиях отравления Навального, используемых как им самим, так и западными изданиями. Мнения прозвучали на радиостанции "Эхо Москвы" 16 и 17 октября, сообщал ФАН.