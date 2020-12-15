Россияне объяснили, почему отказываются от отдыха за границей

В популярном сервисе путешествий в ходе опроса выяснили, почему граждане РФ все чаще предпочитают поездкам за рубеж отдых внутри страны. Свои причины назвали 1487 респондентов.

В популярном сервисе путешествий в ходе опроса выяснили, почему граждане РФ все чаще предпочитают поездкам за рубеж отдых внутри страны. Свои причины назвали 1487 респондентов.

Самая распространенная из них — обязательная вакцинация от коронавируса перед путешествием. Выяснилось, что такое требование заставит изменить свои планы 29% россиян.

Для 19% граждан критическим фактором станет запрет на выход с территории отеля, а 18% откажутся от поездки за границу при условии обязательного карантина до и после поездки.

Еще 9% россиян признались, что путешествовать им помешает необходимость регистрации в общественных местах по QR-коду, а 4% воздержатся от поездки в те страны, где действует комендантский час и не работают кафе и рестораны или музеи.

Всего по 1% граждан остановят от путешествия ограничения на работу театров и кино и закрытая детская инфраструктура (аквапарки, аттракционы и прочее), пишет портал "Вести Подмосковья" со ссылкой на данные "Туту.ру".

Многие россияне в этом году из-за пандемии планируют провести новогодние праздники дома, об этом свидетельствуют разные социологические исследования. Согласно одному из них, если граждане и отправятся в путешествие, то оно будет внутри страны, передает телеканал "360".