Полицейские задержали главу башкирского пансионата после смертельного пожара

Возгорание в частном доме престарелых в Башкирии унесло жизни 11 человек, которые не смогли покинуть здание из-за состояния своего здоровья.

Возгорание в частном доме престарелых в Башкирии унесло жизни 11 человек, которые не смогли покинуть здание из-за состояния своего здоровья.

Прибывшие в село Ишбулдино сотрудники спасательных службы установили, что огонь распространился по всей площади учреждения в 72 кв. метра. Спустя несколько часов возгорание было полностью ликвидировано, а руководителя пансионата задержали.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", сообщает телеканал "360". По предварительной версии, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Также стало известно о том, что у пансионата не было разрешения на постоянное проживание клиентов, а из систем противопожарной защиты использовались только два извещателя.