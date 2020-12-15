Власти Украины пытаются надавить на народ неподъемными долгами за ЖКХ

Комитет Рады по соцвопросам ведет политику безразличия, пытаясь выгнать народ из страны, заявил профессор Виталий Тепикин.

Комитет Рады по соцвопросам ведет политику безразличия, пытаясь выгнать народ из страны, заявил профессор Виталий Тепикин.

Депутат Верховной рады предложил проголосовать за принятие Закона о выбивании долгов по ЖКХ, что удивило многих парламентариев.

Тепикин объяснил, что такая инициатива предполагает штрафные меры вплоть до лишения имущества, если у человека имеются долги за ЖКХ. За просроченные платежи могут ввести совершенно неподъемные штрафы, говорит эксперт.

"У меня складывается ощущение, что народ из страны просто-напросто выталкивают, как из переполненного вагона метро, пытаются выжить", — возмущен Виталий Тепикин.

Украинские власти хотят приравнять долги за газ и воду к алиментам, что является абсолютно бредовой идеей, заключил профессор.

Власти Украины решили "удушить" собственное население. Они хотят ввести новый карантин и резко повысить цены на газ, передавал телеканал "360".