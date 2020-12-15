Россиянам назвали срок следующей вспышки коронавирусной инфекции

Новый всплеск увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией стоит ожидать в январе 2021 года.

Новый всплеск увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией стоит ожидать в январе 2021 года.

Российские медики пока что не осознают всю серьезность грядущей волны заболевания. Об этом министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал в интервью amic.ru.

"Мы не можем предугадать, как COVID-19 поведет себя в сочетании с гриппом. Все станет ясно только тогда, когда медики столкнутся с этим. Именно потому, говорить, что такого масштаба заболевших, который был осенью, не будет зимой, пока еще преждевременно", - пояснил он.

По его словам, все будет зависеть от масштабов распространения вируса. Еще осенью медики вынуждены были менять всю инфраструктуру отрасли прямо "на ходу", в связи с чем сейчас они имеют представление о специфике работы.

Недавно россиянам объяснили, в каком случае прививка не защитит от коронавируса. По словам медиков, если пренебречь вторым этапом вакцинации, то лекарство может не уберечь от вируса. Коллективный иммунитет в таком случае окажется хуже, сообщает телеканал "360".