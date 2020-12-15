Санкции против Пригожина введены с нарушением нормативных актов ЕС

Бизнесмен Евгений Пригожин неделю назад обратился в Европейский суд с просьбой отменить наложенные на него санкции по Ливии. Он отметил, что оказался в данном списке необоснованно.

Бизнесмен Евгений Пригожин неделю назад обратился в Европейский суд с просьбой отменить наложенные на него санкции по Ливии. Он отметил, что оказался в данном списке необоснованно.

Петербургский предприниматель заявил, что при внесении его в санкционный список был допущен ряд нарушений, в том числе не были указаны конкретные причины введения ограничений. По словам Пригожина, он намерен доказать, что основания для определенных запретов отсутствуют, сообщила пресс-служба компании "Конкорд" на своей официальной странице "ВКонтакте".

"Ко всему прочему, при внесении в санкционные списки не было соблюдено обязательное требование об указании конкретных обоснованных причин, нарушен принцип предсказуемости применения нормативных актов Европейского союза и допущены существенные ошибки, в том числе злоупотребление властью при оценке доказательной базы", — подчеркнул Евгений Пригожин.

Ранее Совет Европы сообщил, что начал рассматривать заявление Пригожина, где он потребовал отменить наложенные против него санкции, так как их ввели незаконно и бездоказательно. Бизнесмен указал в документе, что компании не привели ни единого аргумента, который мог бы указывать на якобы нарушение положений безопасности Евросоюза.