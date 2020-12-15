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11:35   15 Декабря 2020
Общество

Число заболевших коронавирусом в России снижается вторые сутки подряд

Число заболевших коронавирусом в России снижается вторые сутки подряд

За последние сутки диагноз коронавирус поставлен 26 689 россиянам. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Накануне это число было больше -  27 328. А до этого -  28 080.

По данным медиков, новые заболевшие выявлены в 85 регионах России. Отмечается, что в 19,4% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 577 летальных исходов.

Полностью от симптомов заболевания за сутки избавились 24 813 человек, а с начала пандемии — 2 149 610 жителей РФ.

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#россия #коронавирус #оперштаб

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