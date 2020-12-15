Украинский политолог предрек Соединенным Штатам окончательный распад

Соединенные Штаты смогут пережить еще три избирательных цикла, а далее страну ожидает окончательный распад, считает украинский политолог Андрей Головачев.

Соединенные Штаты смогут пережить еще три избирательных цикла, а далее страну ожидает окончательный распад, считает украинский политолог Андрей Головачев.

Недавно представитель Республиканской партии Кайл Бидерманн заявил о намерениях подать законопроект о проведении референдума в Техасе, который позволит жителям этого штата проголосовать за выход из состава США. Головачев выразил уверенность, что Техас непременно отделится от государства. По мнению киевского эксперта, процесс распада Соединенных Штатов вступил в свою заключительную фазу.

"Штаты более не доверяют друг другу и нет механизма, чтобы заставить всех играть по единым правилам. А это конец", — объяснил политолог.

Текущее государственное устройство в США основано на согласии всех штатов передавать власть от одной партии к другой. Однако недавние президентские выборы продемонстрировали, что эта структура перестала работать. Кроме того, показательным моментом стал отказ Верховного суда рассматривать иски Техаса и других штатов о фальсификациях во время голосования.