Названа пятерка самых пьющих регионов России

Ежегодный рейтинг составили специалисты "Трезвой России".

Самые трезвые и пьющие регионы России в 2020 году определили специалисты проекта «Трезвая Россия». Они проанализировали данные по каждому субъекту РФ. В частности, оценивались: региональный объем проданной алкогольной продукции, численность больных с диагнозом «алкоголизм», количество смертей, причиной которых стало отравление спиртом, число преступлений, совершенных пьяными и т.д.

В итоге пятерка самых пьющих регионов выглядит так: Республика Коми, Чукотка, Удмуртия, Сахалинская и Магаданская области.

Самым трезвым субъектом РФ признана Ингушетия. На втором месте - Чечня. Далее следуют: Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия.

Москва в этом рейтинге находится на 13 месте (чем выше место, тем благополучнее ситуация). Санкт-Петербург - на 16-м.