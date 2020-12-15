Выборщики — «за», средний класс — «против». Байден стал новым президентом США

Кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков (при необходимых 270), но радоваться тут нечему, уверен эксперт-американист Рафаэль Ордуханян.

Коллегия выборщиков США 14 декабря отдала 306 голосов кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену. Для победы на президентских выборах ему необходимо было набрать минимум 270 голосов. Действующий лидер — республиканец Дональд Трамп — набирает 232 голоса.

Результаты голосования выборщиков еще должен утвердить Конгресс США 6 января 2021 года. Однако Байден традиционно отпраздновал перевес голосов в свою сторону раньше официального решения. Предварительные результаты коллегии выборщиков демократ назвал «ясной победой». По его словам, Америка не дрогнула перед теми, кто пытался «оказать давление на ее демократическую систему».

«Снова в Америке одержали верх власть закона, наша конституция и воля народа. На нашу демократическую систему оказывали давление, испытывали ее, угрожали ей, но она продемонстрировала свою прочность, правдивость и силу. <…> Более 155 миллионов американцев хотели, чтобы их голоса были учтены. Это столь большое число, что нынешние выборы сейчас являются самым ясным выражением истинной воли народа», — заявил Байден.

President-elect Biden compares his 306 electoral votes to the same number Donald Trump won in 2016: "President Trump called his Electoral College tally a landslide. By his own standards, these numbers represented a clear victory then, and I respectfully suggest they do so now" pic.twitter.com/YUuNX1DBY7 — CNN Politics (@CNNPolitics) December 15, 2020

Кандидат от Демпартии подчеркнул, что итоги голосования выборщиков «нужно уважать, а не подвергать нападкам». Вероятно, Байден имеет ввиду сторонников действующего президента страны, которые не верят в честную победу оппонента Трампа и выходят на массовые шествия в поддержку республиканца.

Общественные волнения достигли своего пика 12 декабря, когда Верховный суд США отказался рассматривать иск о пересмотре итогов голосования в Техасе. Там, как и во многих других штатах, демократов подозревают в фальсификациях и вбросах, которые обеспечили перевес голосов в пользу Джо Байдена. В штате Вашингтон столкновения сторонников и оппонентов Трампа закончились поножовщиной и стрельбой. Есть пострадавшие.

О фальсификациях напомнил и глава Белого дома Дональд Трамп. В своем Twitter он ответил на запись радиоведущего Кевина Маккалоу, который попросил слушателей обратиться к конгрессменам от штатов с требованием отчитаться об итогах проверки голосов избирателей. Республиканец поблагодарил журналиста и посоветовал соратникам «пошевеливаться».

«Спасибо, Кевин [Маккалоу]. Многие мои голоса были отданы Байдену. <…> Эти фальшивые выборы больше не должны продолжаться. Пошевеливайтесь, республиканцы!», — написал Трамп.

Thank you Kevin. Many Trump votes were routed to Biden. The highly respected Michigan Judge released this epic report. True all over the Country. This Fake Election can no longer stand. Get moving Republicans. Big Swing State Win! 75,000,000 VOTES. https://t.co/0sodJFr80k — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2020

Пока на улицах Вашингтона люди режут друг друга, а действующий президент называет выборы «фальшивыми» и пытается доказать это через суд, называть победу Байдена «ясной» неправильно, считает доктор политических наук, американист Рафаэль Ордуханян. Эксперт рассказал «Политике Сегодня», на что похож триумф демократа посреди кипящей от общественного недовольства страны.

«Джо Байден и все его приспешники сейчас напоминают мне людей, которые спрыгнули с крыши небоскреба. Они стремительно летят вниз. Пролетая мимо этажей, где стоят журналисты, на вопрос: "Как дела, ребята? — отвечают: — Пока все нормально!". Команда Байдена напоминает мне таких парашютистов без парашюта. Эти люди разорвали страну пополам в угоду своим политическим амбициям. Их совершенно не заботят проблемы простых американцев. Про судьбы мира я уж и не говорю», — объяснил Ордуханян.

Соединенные Штаты, по мнению специалиста, сейчас находятся «в колоссальной яме». Американцы разделились на два лагеря: трамписты ( поддерживают действующего президента и заявляют о сфальсифицированных выборах) и сторонники Байдена (верят в нерушимость конституции и честность своего предводителя).

Лидеру Демократической партии придется объединять эти две половины после инаугурации 20 января 2021 года. Как показывает историческая практика, президенты-демократы привыкли сплачивать американцев самым простым и грубым путем, добавил Ордуханян:

«Это предупреждение для всех нас, в том числе и для России. Я очень хочу надеяться, что наше руководство осознает всю тяжесть ситуации: Америка будет решать свои внутренние расовые, экономические и социальные проблемы за счет внешнего фактора. Скажите, пожалуйста, а что может быть лучшим консолидирующим элементом для внутренней стабильности и единства в стране? Это маленькая, а, может быть, и большая, победоносная и добротная война», — предупредил политолог.

В любом случае, остается ждать решение американского Конгресса, который должен утвердить результаты коллегии выборщиков. До 20 января 2021 года Дональд Трамп остается у власти.

Выборы в США прошли 3 ноября. Голоса избирателей считали почти полтора месяца. Изначально проблемы возникли из-за почтового голосования, инициатором которого выступила Демократическая партия США. Таким образом сторонники Байдена хотели уберечь жителей страны от коронавируса и снизить риск заражения. Но подсчет бюллетеней затянулся. Республиканцы заявляли, что в списках голосовавших были давно умершие люди.

Отметим, что утром 15 декабря президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах, направив ему телеграмму.