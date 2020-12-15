Украину возмутила продажа винного завода "Массандра"

Продажа винного завода "Массандра" не понравилась украинским властям. МИД Украины считает, что РФ должна "нести ответственность" за это действие.

Продажа винного завода "Массандра" не понравилась украинским властям. МИД Украины считает, что РФ должна "нести ответственность" за это действие.

Россия "пустила с молотка" крымское винодельческое предприятие "Массандра", написала в Twitter замглавы МИД Украины Эмине Джапарова. По ее словам, продажа завода якобы нарушает международное гуманитарное право. Такое решение юридически недопустимо, заключила Джапарова.

Киев ранее выразил протест Москве из-за расширения санкций. Список против граждан Украины расширился на 849 человек. Украина оставила за собой право "принять соответствующие меры реагирования", передавал телеканал "360".