Байден получил поздравления с победой на выборах от Путина

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму кандидату от Демократической партии США Джозефу Байдену по случаю победы на выборах.

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму кандидату от Демократической партии США Джозефу Байдену по случаю победы на выборах.

Российский лидер в сообщении пожелал избранному американскому коллеге успехов и уверенности. Путин напомнил, что Россия и США играют особенную роль в глобальной безопасности. Глава России надеется на урегулирование разногласий между сторонами, чтобы решить актуальные вопросы.