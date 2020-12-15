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10:28   15 Декабря 2020
Политика

Байден получил поздравления с победой на выборах от Путина

Байден получил поздравления с победой на выборах от Путина

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму кандидату от Демократической партии США Джозефу Байдену по случаю победы на выборах.

Российский лидер в сообщении пожелал избранному американскому коллеге успехов и уверенности. Путин напомнил, что Россия и США играют особенную роль в глобальной безопасности. Глава России надеется на урегулирование разногласий между сторонами, чтобы решить актуальные вопросы.

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#сша #путин #байден

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