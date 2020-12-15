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10:32   15 Декабря 2020
Россия

Бывший премьер Украины усомнился в здравомыслии Кравчука после его слов о России

Бывший премьер Украины усомнился в здравомыслии Кравчука после его слов о России

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров резко прокомментировал слова первого президента страны, а ныне - главы киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о России.

Кравчук заявил о потере Москвой влияния на постсоветском пространстве и пригрозил санкциями Украины в адрес РФ. 

Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва" объяснил такие заявления возрастом Кравчука, которому вскоре исполнится 87 лет.

«Я не хотел бы больше говорить, все-таки первый президент и так далее, но возраст берет свое. Он и раньше не отличался особым здравомыслием, а сейчас тем более», — сказал экс-премьер.

Николай Азаров возглавлял украинское правительство с 2010 по 2014 год. Сейчас он председатель «Комитета спасения Украины».

 

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