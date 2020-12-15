Бывший премьер Украины усомнился в здравомыслии Кравчука после его слов о России

Первый президент Украины пригрозил Москве санкциями.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров резко прокомментировал слова первого президента страны, а ныне - главы киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о России.

Кравчук заявил о потере Москвой влияния на постсоветском пространстве и пригрозил санкциями Украины в адрес РФ.

Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва" объяснил такие заявления возрастом Кравчука, которому вскоре исполнится 87 лет.

«Я не хотел бы больше говорить, все-таки первый президент и так далее, но возраст берет свое. Он и раньше не отличался особым здравомыслием, а сейчас тем более», — сказал экс-премьер.

Николай Азаров возглавлял украинское правительство с 2010 по 2014 год. Сейчас он председатель «Комитета спасения Украины».