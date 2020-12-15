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10:23   15 Декабря 2020
Общество

Церемония прощания с Валентином Гафтом началась в театре "Современник"

Церемония прощания с Валентином Гафтом началась в театре "Современник"

Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом проходит в столичном театре "Современник",  где актер работал около 50 лет.  Попрощаться с актером пришли друзья, родственники

Валентин Гафт скончался в минувшую субботу. Причиной его смерти стал инсульт. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Гафт скончался на руках у жены Ольги Остроумовой, которая позвонила в скорую помощь, когда ему стало плохо. Медработники прибыли на указанный актрисой адрес, однако спасти 85-летнего режиссера не удалось.

Соболезнования по поводу утраты Ольге Остроумовой выразили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

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