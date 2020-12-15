Мишустин подписал документы по стабилизации рынка продовольствия

Глава кабинета министров Михаил Мишустин принял меры по сдерживанию цен на продукты питания в России после жалоб о повышении стоимости некоторых товаров.

Глава кабинета министров Михаил Мишустин принял меры по сдерживанию цен на продукты питания в России после жалоб о повышении стоимости некоторых товаров.

Пока речь не идет о регулировании всех цен на социально значимые продукты — только на сахар, подсолнечное масло, хлеб и хлебобулочные изделия. До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями о контроле за ценами федеральными и региональными торговыми сетями. Данные правила будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Соответствующие документы по стабилизации рынка продовольствия в России были подписаны Михаилом Мишустиным.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал повышение цен на масло и сахар. Он назвал это вопиющей ситуацией и добавил, что подорожание продуктов питания нельзя объяснять пандемией коронавируса.