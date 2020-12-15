Медиагруппа "Патриот" проведет конференцию по ситуации в Донбассе

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут онлайн-конференцию на тему Парижских соглашений и ситуации в Донбассе.

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут онлайн-конференцию на тему Парижских соглашений и ситуации в Донбассе.

Год назад в Париже состоялась встреча в "нормандском формате" по вопросам урегулирования ситуации в Донбассе. Законы Украины должно были изменить согласно "формуле Штайнмайера".

Во время эфира политики, журналисты, эксперты и социологи обсудят, какие обещания выполнил президент Украины Владимир Зеленский и стремится ли он к миру, а также хотят ли украинские политики действительно вернуть Донбасс. Также будет обсуждаться экономическая ситуация в республиках Донбасса, передает ФАН.

Эфир состоится 15 декабря в 14:00. Трансляцию можно посмотреть здесь.

К участию приглашаются журналисты всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Международный суд займется расследованием ситуации на Украине, передавал телеканал "360". Также суд уделит внимание преступлениям Киева против Крыма.