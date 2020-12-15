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10:00   15 Декабря 2020
Общество

Сбои в работе "Ростелекома" зафиксированы по всей России

Сбои в работе "Ростелекома" зафиксированы по всей России

Россияне зафиксировали сбои в работе "Ростелекома". Работа интернет-провайдера прервана на территории нескольких регионов России.

Россияне испытывали трудности с подключением к сети Интернет провайдера "Ростелеком". Причина сбоя уточняется, провайдер пока никак не комментирует ситуацию.

Чаще всего жаловались на сбои в работе интернета жители Екатеринбурга, Перми, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. Отметили нестабильность связи жители Челябинска, Нижнего Новгорода, Мурманска и Омска. Нестабильность связи — самая частая жалоба пользователей. Около 2% отметили сбой всех сервисов, некоторые пользователи не могли подключить мобильный интернет.

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#интернет #ростелеком #провайдер

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