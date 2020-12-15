Обозначен вероятный срок начала поставок газа по "СП-2"

"Газпром" завершит строительство газопровода "Северный поток — 2" в середине 2021 года, а к концу года начнет первые поставки газа по новой трубе, согласно оценкам экспертов.

"Газпром" завершит строительство газопровода "Северный поток — 2" в середине 2021 года, а к концу года начнет первые поставки газа по новой трубе, согласно оценкам экспертов.

В минувшую пятницу российская баржа "Фортуна" начала прокладку 2,6-километрового участка газопровода в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии. Завершение работ на этом участке планируется до конца года. Затем начнется строительство последнего участка "Северного потока — 2" в территориальных водах Дании.

"Скорость завершения строительства будет зависеть от технической возможности судов, которую пока сложно оценить. Также играют факторы погодных условий и логистические нюансы. В теории, завершение строительства до конца первого квартала выглядит как реалистичная цель", — считает директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Не исключено, что строительство оставшейся части займет до шести месяцев, сказал генеральный директор "Института национальной энергетики" Сергей Правосудов.

На сроки строительства могут также повлиять типичные зимние штормы в Балтийском море и отсутствие опыта в реализации крупных инфраструктурных проектов российскими судами. Поставки российского газа по "СП-2" начнутся ближе к четвертому кварталу будущего года, после завершения испытаний трубопровода, заключили аналитики.