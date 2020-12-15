Следователи задержали заместителя мэра Троицка

Заместитель мэра Троицка был задержан по подозрению в превышении служебных полномочий.

Заместитель мэра Троицка был задержан по подозрению в превышении служебных полномочий.

Следственный комитет в Троицке задержал заместителя главы по городскому хозяйству Вадима Германа. Администрация челябинского города сообщила, что дело может быть связано с превышением должностных полномочий. Детали расследование не разглашаются.

В Троицке в 2019 году возник конфликт вокруг запуска отопительного сезона. Из-за произошедшего пришлось поменять организацию, которая снабжала теплом центральную часть города. Дело получило широкий резонанс. Его рассматривали на комиссии по ЧС.