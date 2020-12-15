Через 30 лет численность населения России может снизиться

Численность населения России может снизиться к 2050 году до 125 млн человек. Такой прогноз сделали представители проекта "Трезвая Россия" в своем докладе.

Численность населения России может снизиться к 2050 году до 125 млн человек. Такой прогноз сделали представители проекта "Трезвая Россия" в своем докладе.

Сейчас население страны составляет 144,5 млн граждан. Если ситуация не изменится и в стране не примут необходимые меры, то к 2050 году население РФ достигнет 124 млн человек. Среди прочих причин к снижению численности может привести коронавирусная инфекция, говорится в тексте доклада.

Более 30 млн россиян скончались от употребления наркотиков, алкоголя и табака за прошедшие 30 лет. Спиртные напитки на сегодняшний день употребляют не менее 85% взрослого населения страны. К 2030 году этот показатель планируется уменьшить до 50% трудоспособных граждан.