Глава Перми принял решение уйти в отставку

Градоначальник Перми Дмитрий Самойлов написал заявление о сложении полномочий. Причины ухода мэра с поста не называются.

Градоначальник Перми Дмитрий Самойлов написал заявление о сложении полномочий. Причины ухода мэра с поста не называются.

Сообщается, что Пермская городская дума 15 декабря рассмотрит заявление Самойлова об отставке. Парламентарии также рассмотрят кандидатуры на должность исполняющего обязанности главы администрации города. Кроме того, депутаты одобрят новое положение о конкурсе на пост градоначальника Перми.