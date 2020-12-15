Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:23   15 Декабря 2020
Политика

Глава Перми принял решение уйти в отставку

Глава Перми принял решение уйти в отставку

Градоначальник Перми Дмитрий Самойлов написал заявление о сложении полномочий. Причины ухода мэра с поста не называются.

Сообщается, что Пермская городская дума 15 декабря рассмотрит заявление Самойлова об отставке. Парламентарии также рассмотрят кандидатуры на должность исполняющего обязанности главы администрации города. Кроме того, депутаты одобрят новое положение о конкурсе на пост градоначальника Перми.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #мэр #пермь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров