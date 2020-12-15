Сгоревший дом престарелых в Башкирии оказался частной жилплощадью

Здание дома престарелых, которое сгорело в Башкирии, по документам эксплуатировалось как частная жилая площадь.

Здание дома престарелых, которое сгорело в Башкирии, по документам эксплуатировалось как частная жилая площадь.

Такие данные предоставили в региональном главке МЧС. В пожаре, который произошел деревне Ишбулдино, погибли 11 человек, пишет РИА Новости.

"Строение эксплуатировалось как частный жилой дом, в доме было установлено два дымовых пожарных извещателя", — отметили специалисты.

Системы пожаротушения, как сообщает ТАСС, ссылаясь на МЧС, в строении не было. Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело. На место происшествия отправился глава Башкирии Радий Хабиров.