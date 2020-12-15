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8:19   15 Декабря 2020
Общество

Гидрометцентр призвал к осторожности жителей Камчатки из-за лавиноопасности

Гидрометцентр призвал к осторожности жителей Камчатки из-за лавиноопасности

Камчатку в ближайшие дни ожидает повышенная лавиноопасность и сильные снегопады, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Циклон, прибывший с Тихого океана, спровоцировал сильные осадки в регионе и мощный ветер. Школы отменили занятия из-за штормового предупреждения, а администрация распорядилась о ликвидации последствий непогоды, сообщает РИА Новости.

Горные регионы Камчатского края пока недоступны для туристов из-за опасности схода лавин. Такая нестабильная обстановка сохранится до 17 декабря, спрогнозировал Вильфанд.

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