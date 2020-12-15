"Трезвая Россия" рассказала, сколько россиян любят выпить

Трудоспособное население в 85% случаев употребляет алкоголь, а 53% молодого поколения страны делают это систематически раз в неделю.

Трудоспособное население в 85% случаев употребляет алкоголь, а 53% молодого поколения страны делают это систематически раз в неделю.

Около 89,6% трудоспособных россиян находятся под основным ударом, что составляет 61% от всего населения. Более 76 миллионов граждан подобного возраста потребляют алкогольную продукцию. В 75% случаев смерть трудоспособных граждан напрямую или косвенно связана со злоупотреблением спиртными напитками, передают содержание доклада "Трезвой России" РИА Новости.

По данным Федерального проекта, в стране в 2019 году на 16% больше молодежи систематически потребляет алкоголь, если сравнивать с 2018 годом. "Трезвая Россия" опросила 7000 человек в 64 регионах страны, 95% опрошенных граждан выступают за полный запрет деятельности "наливаек".