Депутат ГД Бальбек ответил Киеву на предложение отобрать у России Крым

Депутат ГД РФ Руслан Бальбек прокомментировал предложение киевского дипломата Романа Бессмертного захватить Крым силой.

Депутат ГД РФ Руслан Бальбек прокомментировал предложение киевского дипломата Романа Бессмертного захватить Крым силой.

Украинский политик посчитал, что Крымский полуостров можно было мирно вернуть в течение пяти лет после его присоединения в состав РФ. Бессмертный предложил после захвата сразу же отселить всех, "кто лоялен".

"Штурм Крыма будет катастрофой для Украины. Сегодня агрессивная риторика в тренде украинского истеблишмента, и это путь в никуда", —отметил Бальбек в беседе с RT .

Полуостровом не получится завладеть "ни штурмом, ни идеологией", считает российский депутат. Он посоветовал Бессмертному отказаться от таких заявлений и напомнил, что оружие в диалоге с Россией не является весомым аргументом.