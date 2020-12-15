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7:09   15 Декабря 2020
Политика

Депутат ГД Бальбек ответил Киеву на предложение отобрать у России Крым

Депутат ГД Бальбек ответил Киеву на предложение отобрать у России Крым

Депутат ГД РФ Руслан Бальбек прокомментировал предложение киевского дипломата Романа Бессмертного захватить Крым силой.

Украинский политик посчитал, что Крымский полуостров можно было мирно вернуть в течение пяти лет после его присоединения в состав РФ. Бессмертный предложил после захвата сразу же отселить всех, "кто лоялен".

"Штурм Крыма будет катастрофой для Украины. Сегодня агрессивная риторика в тренде украинского истеблишмента, и это путь в никуда", —отметил Бальбек в беседе с RT .

Полуостровом не получится завладеть "ни штурмом, ни идеологией", считает российский депутат. Он посоветовал Бессмертному отказаться от таких заявлений и напомнил, что оружие в диалоге с Россией не является весомым аргументом.

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#россия #украина #крым

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