Менеджер по продажам возглавил список востребованных профессий в России

Менеджеры по продажам, водители и инженеры стали самыми востребованными профессиями в 2020 году на территории России.

Менеджеры по продажам, водители и инженеры стали самыми востребованными профессиями в 2020 году на территории России.

Рейтинг профессий был составлен с учетом исследований проекта HeadHunter. Об этом сообщает РИА Новости. Во время исследований были проанализированы вакансии, которые размещали в течение года.

Четвертую строчку заняли медики. Пятыми оказались бухгалтеры. После них идут менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.

В Москве же самыми востребованными специалистами стали менеджеры по продажам и инженеры. Бухгалтер и водитель занимают следующие места. Остальные места в столичном рейтинге занимают профессии, которые не попали в первую десятку общероссийского перечня.