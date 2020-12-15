Названо главное отличие коронавируса от гриппа

Коронавирус не может быстро мутировать, поэтому часто проводить вакцинацию от него, как в случае с гриппом, не придется. Об этом заявил биолог Петр Чумаков.

Коронавирус не может быстро мутировать, поэтому часто проводить вакцинацию от него, как в случае с гриппом, не придется. Об этом заявил биолог Петр Чумаков.

Быстрые мутации коронавируса невозможны, так как он имеет единый геном, а новый штамм не образуется за короткий период времени, пояснил эксперт в интервью URA.RU.

Вирусы гриппа устроены по-другому и могут постоянно обмениваться между собой, что приводит к новым вариациям, ускользающим от иммунитета. Поэтому вакцинация от гриппа проходит ежегодно с учетом новых штаммов. Прививка от коронавируса будет действовать долгое время и защищать организм, подытожил эксперт.