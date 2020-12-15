Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
6:12   15 Декабря 2020
Общество

Названо главное отличие коронавируса от гриппа

Названо главное отличие коронавируса от гриппа

Коронавирус не может быстро мутировать, поэтому часто проводить вакцинацию от него, как в случае с гриппом, не придется. Об этом заявил биолог Петр Чумаков.

Быстрые мутации коронавируса невозможны, так как он имеет единый геном, а новый штамм не образуется за короткий период времени, пояснил эксперт в интервью URA.RU.

Вирусы гриппа устроены по-другому и могут постоянно обмениваться между собой, что приводит к новым вариациям, ускользающим от иммунитета. Поэтому вакцинация от гриппа проходит ежегодно с учетом новых штаммов. Прививка от коронавируса будет действовать долгое время и защищать организм, подытожил эксперт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#грипп #иммунитет #штамм #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров