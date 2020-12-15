Депутат предложил ужесточить наказание за вооруженное хулиганство

Наказание за хулиганство с оружием могут ужесточить.

Наказание за хулиганство с оружием могут ужесточить.

Депутат Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект, предполагающий ужесточение уголовной ответственности за хулиганство с оружием по статье 213 "Хулиганство" УК РФ, сообщается в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается перевести квалифицирующий признак "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" из части 1 в часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую более строгое наказание.

Теперь хулиганство с оружием или предметами, используемыми в качестве оружия, может наказываться штрафом от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 7 лет.