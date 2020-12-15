Российский ядерный буксир будет доставлять на Луну 10 тонн груза

Ядерный буксир "Нуклон" будет обладать возможностью доставлять 10 тонн груза на Луну за 200 суток, отмечено в документах Роскосмоса.

Ядерный буксир "Нуклон" будет обладать возможностью доставлять 10 тонн груза на Луну за 200 суток, отмечено в документах Роскосмоса.

Роскосмос заключил контракт стоимостью 4,2 млрд рублей на разработку аванпроекта космического ядерного буксира "Нуклон". Одной из главных научных задач буксира названо исследование Луны, сообщает РИА Новости.

В требованиях к ядерному буксиру говорится, что он должен обеспечить "выполнение транспортной операции по доставке модуля полезной нагрузки массой до 10 тысяч килограммов включительно с начальной орбиты на орбиту искусственного спутника Луны за период не более 4800 часов".

По мнению члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина, грузы будут отправляться на Луну заранее, а их доставка на буксире будет намного дешевле, если сравнивать с традиционными космическими средствами.