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5:39   15 Декабря 2020
Технологии

Российский ядерный буксир будет доставлять на Луну 10 тонн груза

Российский ядерный буксир будет доставлять на Луну 10 тонн груза

Ядерный буксир "Нуклон" будет обладать возможностью доставлять 10 тонн груза на Луну за 200 суток, отмечено в документах Роскосмоса.

Роскосмос заключил контракт стоимостью 4,2 млрд рублей на разработку аванпроекта космического ядерного буксира "Нуклон". Одной из главных научных задач буксира названо исследование Луны, сообщает РИА Новости.

В требованиях к ядерному буксиру говорится, что он должен обеспечить "выполнение транспортной операции по доставке модуля полезной нагрузки массой до 10 тысяч килограммов включительно с начальной орбиты на орбиту искусственного спутника Луны за период не более 4800 часов".

По мнению члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина, грузы будут отправляться на Луну заранее, а их доставка на буксире будет намного дешевле, если сравнивать с традиционными космическими средствами.

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