Россияне ответили замглавы МИД Украины на слова о продаже "Массандры"

Заявление замглавы МИД Украины о том, что Россия "понесет ответственность" за продажу крымского винодельческого предприятия "Массандра" высмеяли российские пользователи.

Заявление замглавы МИД Украины о том, что Россия "понесет ответственность" за продажу крымского винодельческого предприятия "Массандра" высмеяли российские пользователи.

Заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова выступила с заявлением, что Россия "понесет ответственность" за продажу "Массандры" — крымского винодельческого предприятия. Россияне не могли оставить столь резкое высказывание без внимания, поэтому принялись высмеивать слова Джапаровой в Сети, передает ФАН.

"Русское русские продали Русским, где здесь нарушение?", "А причем тут сейчас Украина? Каким боком она имеет отношение к этому заводу?", "Какое отношение Украина имеет к русскому князю, основавшему завод?", — писали пользователи Сети.

Россияне пришли в негодование из-за слов Джапаровой и напомнили ей, что все крымские предприятия и заводы вошли в состав России вместе с полуостровом и уже не имеют ничего общего с Украиной.