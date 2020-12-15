4:34 15 Декабря 2020Общество
Смольный может смягчить ограничения по COVID-19 после Нового года
Власти Петербурга задумались о смягчении коронавирусных ограничений после Нового года.
Власти Петербурга задумались о смягчении коронавирусных ограничений после Нового года.
Сейчас прорабатываются варианты смягчения ограничений после Нового года. Послабления коснутся и знаковых учреждений культуры Санкт-Петербурга, заявил 14 декабря губернатор города Александр Беглов в эфире "Радио России ― Санкт-Петербург".
"Но этот шаг мы сделаем, если в динамике эпидемии наступят реальные сдвиги к лучшему", — уточнил губернатор.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в России не рассматривается вариант введения жесткого карантина на период новогодних праздников в России, как это сделали на Западе.