Смольный может смягчить ограничения по COVID-19 после Нового года

Власти Петербурга задумались о смягчении коронавирусных ограничений после Нового года.

Власти Петербурга задумались о смягчении коронавирусных ограничений после Нового года.

Сейчас прорабатываются варианты смягчения ограничений после Нового года. Послабления коснутся и знаковых учреждений культуры Санкт-Петербурга, заявил 14 декабря губернатор города Александр Беглов в эфире "Радио России ― Санкт-Петербург".

"Но этот шаг мы сделаем, если в динамике эпидемии наступят реальные сдвиги к лучшему", — уточнил губернатор.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в России не рассматривается вариант введения жесткого карантина на период новогодних праздников в России, как это сделали на Западе.