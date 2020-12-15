Депутат Нилов прокомментировал слухи о новой денежной выплате ПФР

Депутат ГД РФ Ярослав Нилов прокомментировал слухи об очередной декабрьской выплате россиянам с детьми до семи лет.

Депутат ГД РФ Ярослав Нилов прокомментировал слухи об очередной декабрьской выплате россиянам с детьми до семи лет.

Такого решения на законодательном уровне, по словам политика, никто не принимал. Все началось с информации в СМИ, которая анонсировала новые выплаты от ПФР. Пользователи сайта госуслуг, по сообщению PRIMPRESS, получали уведомления о поддержке в десять тысяч рублей.

Позже сообщение с портала пропало, и пользователи предположили, что сайт мог быть взломан. ПФР в ответ сообщил, что новой волны выплат не ожидается в ближайшем будущем.

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал "ПолитЭксперту" что ничего о подобных решениях не знает. Сегодня в ГД есть множество предложений, находящихся в комитете, однако все из них получили отрицательный вердикт. Депутат высказался в поддержку инициатив, но отметил, что сегодня они будут иметь неясные перспективы.

"Что касается решений правительства, то вы помните, что эти решения были приняты президентом и реализованы уже потом правительством через Пенсионный фонд. В данном случае ПФР выступает как оператор. То есть ему деньги соответствующие должны быть переданы для того, чтобы он эти средства распределил тем, у кого есть на это право", — отметил Нилов.

Недавно стало известно о выплате некоторым пенсионерам пяти тысяч рублей до Нового года. Перечисления окажутся на счетах граждан уже на следующей неделе и продлятся до 25 декабря 2020 года.